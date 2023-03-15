Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия ее шоу

Лера Кудрявцева

Телеведущая Валерия Кудрявцева прокомментировала в Telegram-канале слухи о закрытии программы «Секрет на миллион».

Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» отмены «Секрета на миллион». «За семь лет в эфир вышло 247 программ и еще на НТВ выйдет минимум столько же. Так что, не дождетесь», — отметила она.

Ранее сообщалось, что шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пропало из сетки вещания НТВ. Однако представители телеканала опровергли слухи о полном закрытии передачи, отметив, что идут съемки новых выпусков шоу.