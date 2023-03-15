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15 марта 2023, новость

Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия ее шоу

Ранее сообщалось, что шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пропало из сетки вещания НТВ
Лера Кудрявцева

Телеведущая Валерия Кудрявцева прокомментировала в Telegram-канале слухи о закрытии программы «Секрет на миллион».

Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» отмены «Секрета на миллион». «За семь лет в эфир вышло 247 программ и еще на НТВ выйдет минимум столько же. Так что, не дождетесь», — отметила она.

Также теледива поздравила певицу Надежду Бабкину с тем, что та присоединилась к команде НТВ. Артистка примет участие в нескольких передачах телеканала: «Страна талантов», «Модный vs Народный» и «Прошу, прости!».

Ранее сообщалось, что шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пропало из сетки вещания НТВ. Однако представители телеканала опровергли слухи о полном закрытии передачи, отметив, что идут съемки новых выпусков шоу.

В шоу «Секрет на миллион» ведущая задает звездным гостям каверзные вопросы, связанные с их реальной жизнью. За каждый откровенный ответ участник получает денежное вознаграждение. Кудрявцевой предстоит выяснить, кто из артистов окажется настолько смел, чтобы дойти до конца и ответить на самый пикантный вопрос стоимостью 1 млн руб.

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