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31 января 2023, новость

Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении

Артистка выступит в роли эксперта в проекте «Модный vs. Народный»
Надежда Бабкина

Народная артистка и телеведущая Надежда Бабкина, ранее выступавшая в роли адвоката в шоу «Первого канала» «Модный приговор» (не появлявшемся в эфире с февраля 2022 года), вернется к амплуа народного эксперта по моде в новом проекте «Модный vs. Народный» на НТВ, где ее оппонентом выступит Влад Лисовец.

Героинями программы станут обычные женщины, которые решили кардинально изменить свою жизнь, начав с преображения. Два новых образа будет подбирать команда «народных» стилистов во главе с Надеждой Бабкиной, а два других — профессиональные стилисты под руководством Владислава Лисовца.

Надежда Бабкина признается, что испытывает азарт и предвкушает соревнование с противником по проекту: «Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок модные вещи <…> Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: “Значит, и мы так тоже можем!” <...> Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом, я чувствую в себе эту уверенность, готова к соревнованиям».

Влад Лисовец, в свою очередь, отмечает, что не собирается соревноваться с будущей коллегой: «Каждый из нас будет делать и предлагать нашим героиням что-то свое, и, наверное, это больше вопрос выбора — что конкретному человеку ближе. Зато есть огромный азарт показать зрителям, насколько мода многогранна!»

Оценивать образы в каждом выпуске будут 12 модных экспертов, в число которых войдут звездные стилисты, дизайнеры, модели, однако решающий голос при определении команды победителя останется за героиней программы.

Премьера шоу «Модный vs. Народный» состоится в ближайшее время.

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