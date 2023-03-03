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3 марта 2023, новость

Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ

В новом проекте «Прошу, прости!» участники смогут преодолеть ссоры и наладить отношения с близкими
Кадр из телешоу «Прошу, прости!»

Телеканал НТВ готовит к премьере новое шоу «Прошу, прости!», ведущей которого станет Надежда Бабкина. Основная цель проекта – помирить близких людей, между которыми возникли разногласия или недопонимание.

Герои программы, по тем или иным причинам не сумевшие набраться смелости и извиниться, встретятся лицом к лицу в студии шоу, где им помогут найти нужные слова и преодолеть ссоры. В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые по какой-то причине разошлись много лет назад

«Умение прощать — вообще великая вещь, — говорит Надежда Бабкина. — Я, к счастью, этому со временем научилась. <…> Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше».

Принять участие в программе может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету и рассказать свою историю на страничке кастинга проекта.

Премьера шоу «Прошу, прости!» состоится в эфире канала НТВ в 2023 году.

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