Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ

Кадр из телешоу «Прошу, прости!»

Телеканал НТВ готовит к премьере новое шоу «Прошу, прости!», ведущей которого станет Надежда Бабкина. Основная цель проекта – помирить близких людей, между которыми возникли разногласия или недопонимание.

Герои программы, по тем или иным причинам не сумевшие набраться смелости и извиниться, встретятся лицом к лицу в студии шоу, где им помогут найти нужные слова и преодолеть ссоры. В каждом эпизоде проекта зрители будут знакомиться с историями людей, которые по какой-то причине разошлись много лет назад

«Умение прощать — вообще великая вещь, — говорит Надежда Бабкина. — Я, к счастью, этому со временем научилась. <…> Я перестала жить обидами. У меня нет желания мстить. Как бы тяжело мне это прощение ни давалось, я знаю, что, простив, прежде всего себя спасу. Кто предавал меня и делал мне гадости, они же с этим живут, а не я. Я простила, забыла и живу дальше».

Принять участие в программе может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету и рассказать свою историю на страничке кастинга проекта.