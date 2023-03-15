Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют главные роли в комедийном сериале для стримингового сервиса Apple. Об этом сообщает Deadline.

Сериал без рабочего названия расскажет о взаимоотношениях возлюбленных, которые имеют «странную и прекрасную связь». Макконахи и Харрельсон сыграют друзей, и их семьи попытаются жить вместе на ранчо в Техасе.