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15 марта 2023, новость

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране

Актеры вновь снимутся вместе

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют главные роли в комедийном сериале для стримингового сервиса Apple. Об этом сообщает Deadline.

Сериал без рабочего названия расскажет о взаимоотношениях возлюбленных, которые имеют «странную и прекрасную связь». Макконахи и Харрельсон сыграют друзей, и их семьи попытаются жить вместе на ранчо в Техасе.

Макконахи и Харрельсон вместе снялись в первом сезоне сериала HBO «Настоящий детектив», который вышел в 2014 году. Актеры дружат уже много лет и ранее снималась вместе в фильмах «Эд из телевизора» 1999 года и «Серфер» 2008 года.

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