Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева

Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отпраздновала 32-летие. Она поделилась кадрами в соцсети.

На одном из снимков Ивлеева позирует вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен в последнее время довольно редко появляется на публике. «День рождения мой прошел на работе, но в отличной компании! Ловите любимую пленку», — написала звезда в личном блоге.

Ранее Анастасия Ивлеева призналась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.