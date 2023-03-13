Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отпраздновала 32-летие. Она поделилась кадрами в соцсети.
На одном из снимков Ивлеева позирует вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен в последнее время довольно редко появляется на публике. «День рождения мой прошел на работе, но в отличной компании! Ловите любимую пленку», — написала звезда в личном блоге.
Ранее Анастасия Ивлеева призналась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.
Напомним, Анастасия Ивлеева получила широкую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка» и соцсетям. Осенью 2022-го вышел сериал «Монастырь», где блогерша впервые сыграла драматическую роль. Проект вызвал широкий резонанс и обсуждения в обществе, а в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении.