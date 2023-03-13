Наверх
13 марта 2023, новость

Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева

Телезвезда поделилась фото в социальных сетях
Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отпраздновала 32-летие. Она поделилась кадрами в соцсети.

На одном из снимков Ивлеева позирует вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен в последнее время довольно редко появляется на публике. «День рождения мой прошел на работе, но в отличной компании! Ловите любимую пленку», — написала звезда в личном блоге.

Ранее Анастасия Ивлеева призналась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.

Напомним, Анастасия Ивлеева получила широкую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка» и соцсетям. Осенью 2022-го вышел сериал «Монастырь», где блогерша впервые сыграла драматическую роль. Проект вызвал широкий резонанс и обсуждения в обществе, а в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Нагиев
Анастасия Ивлеева
Нагиев вернулся в эфир «Первого канала» в шоу «Две звезды»
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей
Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году
Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым
«Двойник» Нагиева заявил о желании заменить актера в телепроектах
Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»
Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Блуд и благодать: разбор нашумевшего сериала с Ивлеевой
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках «Монастыря»
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Минкульт отказал в прокате сериалу с Ивлеевой
Ивлеева заявила о желании продолжить актерскую карьеру
Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли
Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Ивлеева раскритиковала Крида за отказ от интервью
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Нагиев ответил на сравнения с ДиКаприо из-за новой роли
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ивлеева раскрыла причину своего «исчезновения» из соцсетей
Нагиев играет слепого отшельника в лесу: первые фото с площадки
Ивлеева попытается найти любовь в новом реалити-шоу
Ивлеева ответила на вопрос о переезде из России
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Названо имя нового ведущего КВН
Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН
Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Новые трейлеры
Американец китайского происхождения
Тизер (англ.)
Русалочка
Трейлер (англ.)
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Последнее, что он сказал мне
Трейлер (англ.)
Кармен
Трейлер (англ.)
Без обид
Трейлер (англ.)
Прямой эфир
Трейлер
Приз за большой дверью
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь