Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»

Лия Ахеджакова | Источник: Алексей Молчановский

84-летняя народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась с театром «Современник». Ее слова приводит РБК.

Сейчас спектакли с участием Ахеджаковой сняты с репертуара. Ахеджакова призналась, что не успела проститься со сценой. «Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — рассуждает она.

В феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.