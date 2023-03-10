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10 марта 2023, новость

Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»

Актриса призналась, что не успела проститься со сценой
Лия Ахеджакова | Источник: Алексей Молчановский

84-летняя народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась с театром «Современник». Ее слова приводит РБК.

Сейчас спектакли с участием Ахеджаковой сняты с репертуара. Ахеджакова призналась, что не успела проститься со сценой. «Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — рассуждает она.

В феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.

Ранее Ахеджакова рассказала, что руководство театра при закрытии спектаклей с ее участием ссылалось на жалобы зрителей. Но сама Ахеджакова писем не видела, а ее просьба показать их ей осталась проигнорирована.

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