Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»

84-летняя народная артистка России Лия Ахеджакова попрощалась с театром «Современник». Ее слова приводит РБК.
Сейчас спектакли с участием Ахеджаковой сняты с репертуара. Ахеджакова призналась, что не успела проститься со сценой. «Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — рассуждает она.
В феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.
Ранее Ахеджакова рассказала, что руководство театра при закрытии спектаклей с ее участием ссылалось на жалобы зрителей. Но сама Ахеджакова писем не видела, а ее просьба показать их ей осталась проигнорирована.