Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой

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В Москве состоялась презентация шоу о выживании «Новые звезды в Африке».

Перед просмотром нескольких эпизодов генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, а также продюсеры шоу Татьяна Миронова, Лика Бланк и ведущий Михаил Галустян рассказали гостям о новом проекте. С видеообращением к собравшимся обратилась Ольга Бузова, которая из-за гастролей не смогла лично присутствовать на презентации.

«Я хочу сказать, что мы сняли просто сумасшедший проект “Новые звезды в Африке”, и я завидую всем, кто еще не знает, что будет там происходить, — сказала Бузова. — Этот проект уже стал одним из главных экстремально-приключенческих шоу на нашем ТВ, и у меня нет сомнений, что новое шоу с нашими новыми звездами вы будете смотреть, как захватывающий сериал!»

В новом проекте условия пребывания звезд в лагере станут еще жестче, чем в его предшественнике, «Звезды в Африке»: будет полностью отсутствовать еда, кухонная утварь и прочие принадлежности — все это участникам предстоит заработать на испытаниях. Кроме того, в шоу появится «киоск», в котором можно будет потратить заработанные на испытаниях монеты, причем приобрести можно не только вкусную еду, но и прочие необходимые в быту вещи. Звездам предстоит научиться искать компромисс и учитывать мнение всей команды. Победитель сезона получит главный приз — 5 миллионов рублей.

Первый выпуск экстремального проекта «Новые звезды в Африке» выйдет в эфир 12 марта в 19.00.