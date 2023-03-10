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10 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой

Звезды посетили презентацию проекта о выживании в экстремальных условиях «Новые звезды в Африке»
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Фото: ТНТ

В Москве состоялась презентация шоу о выживании «Новые звезды в Африке».

Гостями мероприятия стали Михаил Галустян, Влад Соколовский, Митя Фомин, Алина Алексеева, Денис Власенко, Вячеслав Чепурченко, Александр ST, Торнике Квитатиани, Иван Пышненко и другие.

Перед просмотром нескольких эпизодов генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, а также продюсеры шоу Татьяна Миронова, Лика Бланк и ведущий Михаил Галустян рассказали гостям о новом проекте.  С видеообращением к собравшимся обратилась Ольга Бузова, которая из-за гастролей не смогла лично присутствовать на презентации.

«Я хочу сказать, что мы сняли просто сумасшедший проект “Новые звезды в Африке”, и я завидую всем, кто еще не знает, что будет там происходить, — сказала Бузова. — Этот проект уже стал одним из главных экстремально-приключенческих шоу на нашем ТВ, и у меня нет сомнений, что новое шоу с нашими новыми звездами вы будете смотреть, как захватывающий сериал!»

В новом проекте условия пребывания звезд в лагере станут еще жестче, чем в его предшественнике, «Звезды в Африке»: будет полностью отсутствовать еда, кухонная утварь и прочие принадлежности — все это участникам предстоит заработать на испытаниях. Кроме того, в шоу появится «киоск», в котором можно будет потратить заработанные на испытаниях монеты, причем приобрести можно не только вкусную еду, но и прочие необходимые в быту вещи. Звездам предстоит научиться искать компромисс и учитывать мнение всей команды. Победитель сезона получит главный приз — 5 миллионов рублей.

Первый выпуск экстремального проекта «Новые звезды в Африке» выйдет в эфир 12 марта в 19.00.

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