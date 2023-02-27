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27 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой

В проекте «Новые звезды в Африке» условия для участников станут еще строже
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Фото: ТНТ

Новое шоу о выживании «Новые звезды в Африке» скоро стартует на ТНТ. Стали известны имена участников, которые в числе первых испытают себя.

Среди известных актеров, спортсменов и деятелей шоу-бизнеса, которые будут проходить экстремальные испытания в лагере проекта, — Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, Мария Погребняк, Алина Акилова, Торнике Квитатиани, Денис Лебедев, Иван Пышненко. Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо тех участников, которые выбывают из игры. Всего в проекте примут участие 17 звезд. Ведущими по-прежнему выступают Михаил Галустян и Ольга Бузова.

В новом проекте условия пребывания звезд в лагере станут еще жестче, чем в его предшественнике, «Звезды в Африке»: будет полностью отсутствовать еда, кухонная утварь и прочие принадлежности — все это участникам предстоит заработать на испытаниях. Кроме того, в шоу появится «киоск», в котором можно будет потратить заработанные на испытаниях монеты, причем приобрести можно не только вкусную еду, но и прочие необходимые в быту вещи. Звездам предстоит научиться искать компромисс и учитывать мнение всей команды. Победитель сезона получит главный приз — 5 миллионов рублей.

Первый выпуск экстремального проекта «Новые звезды в Африке» выйдет в эфир 12 марта в 19.00.

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