Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене

Деми Мур и Брюс Уиллис

Голливудская звезда Деми Мур переехала в дом экс-супруга, актера Брюса Уиллиса. 60-летняя актриса поселилась в его доме, где также проживает его нынешняя жена, модель Эмма Хемминг. Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого все ухудшается.

Весной 2022 года у артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD).

«К сожалению, проблемы с общением лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс», — написала его супруга в соцсетях.

«Деми переехала, и она не уедет до самого конца», — рассказал источник Daily Mail.

Ранее бывшие супруги уже объединялись. Во время пандемийной изоляции Уиллис жил не с женой, а вместе с Деми и тремя их дочерьми.