Россияне назвали «самую сильную женщину» советского кино

Звезда « Бриллиантовой руки » Нонна Мордюкова стала самой сильной женщиной советского кино по версии зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос от «Мосфильма. Золотой коллекции».

За Мордюкову проголосовали 56% россиян, что позволило ей стать безоговорочным лидером списка: «В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин. Дебютной работой актрисы стал фильм "Молодая гвардия", где она исполнила роль Ульяны Громовой, смелой и стойкой участницы антифашистского подполья».