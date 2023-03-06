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6 марта 2023, новость

Россияне назвали «самую сильную женщину» советского кино

По результатам опроса зрителей был составлен список актрис, воплотивших сильных героинь
Нонна Мордюкова | Источник: PersonaStars

Звезда «Бриллиантовой руки» Нонна Мордюкова стала самой сильной женщиной советского кино по версии зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос от «Мосфильма. Золотой коллекции».

За Мордюкову проголосовали 56% россиян, что позволило ей стать безоговорочным лидером списка: «В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин. Дебютной работой актрисы стал фильм "Молодая гвардия", где она исполнила роль Ульяны Громовой, смелой и стойкой участницы антифашистского подполья».

Следом идет Фаина Раневская, за которую проголосовали 45% россиян. Замыкает тройку лидеров Инна Чурикова (32% респондентов), участники опроса особенно выделили ее роли в фильмах «Васса», «В огне брода нет» и «Прошу слова».

На четвертом и пятом местах расположились Алиса Фрейндлих (30%) и Людмила Гурченко (29%).

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