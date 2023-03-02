Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Беспринципные в деревне».
Фильм представили режиссер Роман Прыгунов, автор сценария Александр Цыпкин и исполнители главных ролей: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Ирина Пегова.
«Беспринципные в деревне» — это полнометражное продолжение истории героев сериала «Беспринципные», стартовавшего в 2020 году и рассказывающего о богатых москвичах, обитающих на Патриарших прудах.
По сюжету фильма, отставной генерал Хадяков решает отметить 60-летие не в привычной пафосной обстановке, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану, и обитатели Патриарших умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.
Гостями мероприятия и первыми зрителями картины стали Агата Муцениеце, Алла Михеева, Егор Корешков, Елена Летучая, Эвелина Бледанс, Илья Бачурин, Анар Халилов, Ингрид Олеринская, Константин Хабенский, Маргарита Аброськина, Нонна Гришаева, Светлана Бондарчук и многие другие.
Фильм «Беспринципные в деревне» вышел в широкий прокат 2 марта.