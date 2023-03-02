Наверх
2 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым

Смотрите фоторепортаж со светского показа комедии «Беспринципные в деревне»
37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Беспринципные в деревне».

Фильм представили режиссер Роман Прыгунов, автор сценария Александр Цыпкин и исполнители главных ролей: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Ирина Пегова.

«Беспринципные в деревне» — это полнометражное продолжение истории героев сериала «Беспринципные», стартовавшего в 2020 году и рассказывающего о богатых москвичах, обитающих на Патриарших прудах.

По сюжету фильма, отставной генерал Хадяков решает отметить 60-летие не в привычной пафосной обстановке, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану, и обитатели Патриарших умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

Гостями мероприятия и первыми зрителями картины стали Агата Муцениеце, Алла Михеева, Егор Корешков, Елена Летучая, Эвелина БледансИлья Бачурин, Анар Халилов, Ингрид Олеринская, Константин Хабенский, Маргарита Аброськина, Нонна Гришаева, Светлана Бондарчук и многие другие.

Фильм «Беспринципные в деревне» вышел в широкий прокат 2 марта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Егор Корешков
Маргарита Аброськина
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Надежда Михалкова
Аглая Тарасова
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Анар Халилов
Агата Муцениеце
Матвеев, Чурикова, Мельникова посетили премьеру сериала про «Короля и Шута»
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
По следам Варнавы: Муцениеце выступит в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага»
Эвелина Бледанс
Павел Табаков
Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым
Александр Цыпкин
Беспринципные в деревне
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Алла Михеева
Елена Летучая
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023
Оксана Акиньшина
Ирина Пегова
Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»
Роман Прыгунов
Константин Хабенский
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Светлана Бондарчук
Ингрид Олеринская
Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка
Илья Бачурин
Нонна Гришаева
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу»
Ходченкова представила черную комедию, где сыграла главную роль
Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи
«Ирония», «СамоИрония» и «Огоньки»: что смотреть в новогоднюю ночь по ТВ
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Чего ждать от фильма «Аватар: Путь воды»
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Асмус представила театральное шоу со своим участием
Безрукова, Лель, Водонаева: звезды на премьере «Непослушника 2»
Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»
Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве
Кожевникова с детьми, Аксенова и другие на кинопремьере на катке
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»
Клава Кока представила мультфильм, где озвучила главную героиню
Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием
Серебряков, Лютаева, Шпица посетили премьеру фильма про Пелевина
Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма
Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли
Кристина Орбакайте представила новый сезон популярного сериала
Павел Прилучный представил новый фильм с собой в главной роли
Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием
Алла Михеева рассказала о работе над новыми проектами с Ургантом
Безрукова, Харатьян с сыном и другие посетили кинопремьеру
Новые трейлеры
Питер Пэн и Венди
Трейлер (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер
Беглец
Дублированный трейлер
Джон Уик 4
Дублированный трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Трейлер
Почка
Трейлер (2 сезон)
Фубар
Тизер (англ.)
Тед Лассо
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь