Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым

«Беспринципные в деревне» — это полнометражное продолжение истории героев сериала «Беспринципные», стартовавшего в 2020 году и рассказывающего о богатых москвичах, обитающих на Патриарших прудах.

По сюжету фильма, отставной генерал Хадяков решает отметить 60-летие не в привычной пафосной обстановке, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану, и обитатели Патриарших умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.