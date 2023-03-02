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2 марта 2023, фоторепортажСъемки

Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале

Актеры появятся в криминальном боевике «Балканский ветер»
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Фото: предоставлены пресс-службой

К премьере готовится криминальный сериал «Балканский ветер» с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Проект логически продолжает полнометражные фильмы «Южный ветер» и «Южный ветер 2».

В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (эта роль и досталась Милошу Биковичу) и могущественного государственного куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина) и невольно становится причастным к гибели ее брата. Петар становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его близких.

В сериале также приняли участие Алексей Гуськов, Алексей Гришин и Александр Устюгов. В проекте снялись и зарубежные артисты: Эрик Робертс, Уильям Болдуин, Предраг Мики Манойлович, Миодраг Радонич, Йована Стойилькович и другие.

Милош Бикович не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве продюсера. «Я очень дорожу этим проектом <...> Я вложил в него много сил и энергии, и очень рад, что совсем скоро его увидят российские зрители. Это хорошая возможность для зрителей заглянуть в подпольный мрачный мир с безопасной дистанции, узнать этот мир и сделать свои выводы».

Премьера сериала «Балканский ветер» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 8 марта.

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