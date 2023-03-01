Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием

Обращаясь к Купченко, президент назвал ее талантливой актрисой и искренним, обаятельным человеком. «За годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — отметил глава государства, пожелав артистке благополучия и всего самого доброго.