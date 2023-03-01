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1 марта 2023, новость

Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием

Народная артистка отмечает юбилей
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Обращаясь к Купченко, президент назвал ее талантливой актрисой и искренним, обаятельным человеком. «За годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — отметил глава государства, пожелав артистке благополучия и всего самого доброго.

Купченко известна по ролям в картинах «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Среди киноработ Ирины Купченко последних лет — «Училка», «Последнее испытание», «Французский мастер».

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