Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ирину Купченко с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обращаясь к Купченко, президент назвал ее талантливой актрисой и искренним, обаятельным человеком. «За годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — отметил глава государства, пожелав артистке благополучия и всего самого доброго.
Купченко известна по ролям в картинах «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей», «Одинокая женщина желает познакомиться».
Среди киноработ Ирины Купченко последних лет — «Училка», «Последнее испытание», «Французский мастер».