В России отреагировали на взлом эфира ряда телеканалов

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Взлом эфира ряда российских телеканалов и радиостанций утром 28 февраля является типичным элементом ведения информационной войны, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий не исключил попыток повторения подобных инцидентов в будущем.

«Против нас идет гибридная война, война без правил, в том числе в информационно-технологическом плане. В данном случае это информационная диверсия, подобные которой будут стараться проводить везде точно так же, как и диверсии, которые связаны с ударами по нашим стратегическим позициям», — заявил Ющенко.

По мнению депутата, компетентным ведомствам необходимо сделать выводы о том, почему взлом эфира был возможен, и принять меры для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

«Наши спецслужбы и службы безопасности обязаны везде смотреть на такие инциденты. Другое дело, если такое допускается, то надо проанализировать, почему это произошло, как это возможно, и все сделать, чтобы не допустить такого в дальнейшем», — добавил парламентарий.

Утром 28 февраля эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие.