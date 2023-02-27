Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле

Александр Домогаров

В Театре Моссовета состоялась премьера спектакля режиссера Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка», главную роль в нем сыграла заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая.

Спектакль рассказывает историю совместной двадцатилетней жизни супружеской пары. В основу постановки легла пьеса шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Главную мужскую роль играл народный артист России Александр Домогаров. В обновленной версии партнером Юлии Высоцкой стал актер Алексей Розин, запомнившийся зрителям ролями в сериалах «Территория», «Почка», «Монастырь». Об этом пишет газета «Известия». Замену произвел режиссер спектакля Андрей Кончаловский.