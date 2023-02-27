Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле

В Театре Моссовета состоялась премьера спектакля режиссера Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка», главную роль в нем сыграла заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая.
Спектакль рассказывает историю совместной двадцатилетней жизни супружеской пары. В основу постановки легла пьеса шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Главную мужскую роль играл народный артист России Александр Домогаров. В обновленной версии партнером Юлии Высоцкой стал актер Алексей Розин, запомнившийся зрителям ролями в сериалах «Территория», «Почка», «Монастырь». Об этом пишет газета «Известия». Замену произвел режиссер спектакля Андрей Кончаловский.
Ранее художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли заявил, что актер Александр Домогаров не подавал заявления об увольнении. Режиссер подчеркнул, что артист по-прежнему задействован в постановках театра.