Принц Гарри и Меган Маркл решили не судиться с авторами «Южного парка»

Кадр из мультсериала «Южный парк»

Принц Гарри и Меган Маркл не намерены подавать в суд на создателей американского мультсериала «Южный парк» из-за недавнего эпизода, в котором пара подверглась насмешкам. Об этом сообщает Page Six.

Несмотря на сообщения о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили обратиться в суд из-за нового эпизода мультсериала, представитель пары заявил, что «все это откровенная чепуха» и «совершенно беспочвенные, скучные слухи».

Сюжет серии под названием Worldwide Privacy Tour рассказывает о «принце и принцессе Канады», которые переезжают в вымышленный город Колорадо, чтобы скрыться от прессы. На протяжении всего эпизода пара, похожая на принца Гарри и Меган Маркл, держит плакаты с надписями «мы хотим уединения» и «перестаньте на нас смотреть».

Ранее стало известно о реакции принца Уильяма на серию «Южного парка» с братом. «Уильям, я уверен, не смотрит "Южный парк". Но я полагаю, что один из его друзей увидел видео в социальных сетях и отправил ему. Я думаю, что он, вероятно, видел это, и на его лице была кривая ухмылка при просмотре», — сказал источник, близкий к королевской семье.