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22 февраля 2023, новость

Орландо Блум заявил о желании вернуться в «Пираты Карибского моря»

Актер отметил, что ему повезло оказаться в актерском составе франшизы
Орландо Блум в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Орландо Блум в беседе с изданием Parade заявил о желании вернуться к роли Уилла Тернера из франшизы «Пираты Карибского моря».

Артист отметил, что ему очень повезло оказаться в актерском составе фильмов о пиратах.

«Знаете, мне удалось сыграть Леголаса в "Хоббите" спустя 10 лет. И я подумал, что это было весело. Поэтому я был бы не против увидеть, как Уилл Тернер выглядит сегодня. Он был таким серьезным парнем, долгое время пробыл на дне океана, и было бы интересно увидеть, как он всплывает и какой он сейчас», — рассказал Блум.

В конце декабря прошлого года американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал, что хотел бы вернуть актера Джонни Деппа к съемкам новой части проекта.

Ранее стало известно, что английский актер Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте киностудии Marvel.

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