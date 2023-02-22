Орландо Блум заявил о желании вернуться в «Пираты Карибского моря»

«Знаете, мне удалось сыграть Леголаса в "Хоббите" спустя 10 лет. И я подумал, что это было весело. Поэтому я был бы не против увидеть, как Уилл Тернер выглядит сегодня. Он был таким серьезным парнем, долгое время пробыл на дне океана, и было бы интересно увидеть, как он всплывает и какой он сейчас», — рассказал Блум.