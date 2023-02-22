Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры

Владимир Машков | Источник: PersonaStars

Актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с ТАСС прокомментировал слова президента России Владимира Путина о поддержке и развитии культуры в новых регионах страны.

«В своем выступлении президент России Владимир Владимирович Путин озвучил надежды и желания подавляющего большинства россиян. Россия — удивительная страна с богатейшей культурой, и ее развитие должно быть таким же самобытным и независимым», — отметил артист.

Машков добавил, что согласен с мнением президента страны о главной задаче искусства, которая заключается в развитии лучших качеств в человеке, особенно в те моменты, когда в нем преобладают «страсти и эмоции».

«Лев Семенович Выготский определял искусство как раз как способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни», — отметил актер.