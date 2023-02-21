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21 февраля 2023, новость

Басков подарил проигравшим участникам телешоу 300 тыс. рублей

Певец исполнил песню молодых музыкантов из Кирова и пообещал наградить их даже в случае поражения
Николай Басков с участниками шоу «Конфетка»

Певец Николай Басков поучаствовал в четвертом выпуске шоу «Конфетка», в котором исполнил песню молодых музыкантов из Кирова «Мечта». Артист пообещал подарить создателям композиции 300 тыс. руб. даже в случае проигрыша. 

«Хочу сказать, что Николай Басков не только шикарный вокалист с мировым именем, но и человек своего слова. <...> Он подарил нам не только 300 тыс. и настоящий шедевр, он подарил бешеную мотивацию и желание развиваться», — сказал участник дуэта Виталий Цепелев.

Цепелев подчеркнул, что подарок от Баскова разделит со своим другом Владом. Они уже работают над новым материалом.

Победителем четвертого выпуска «Конфетки» стал Алексей Аварясов, его песню «Улитка оракул» исполнил Тимур Родригез. Победитель получил 300 тыс. руб.

Напомним, участие в проекте принимают непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу дарит новую жизнь песням и представляет их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд.

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