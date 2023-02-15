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15 февраля 2023, новость

Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым

Павел Малахов вспомнил, как ведущий произнес напутственную речь перед юмористами
Дмитрий Нагиев | Источник: PersonaStars

Участник команды КВН «Доктор Хаусс» Павел Малахов в интервью блогеру Андрею Пределину вспомнил, как Дмитрий Нагиев мотивировал конкурсантов на выступление перед съемками.

«Он [Нагиев] в какой-то момент собирает все команды, часов где-то в пять примерно, (...) и он начал говорить про то, что, ребята, мы делаем передачу, вы уже артисты, надо сделать просто хорошо, кайфуйте, расслабьтесь», — рассказал Малахов.

Он добавил, что телеведущий активно контактировал с участниками. По словам комика, Нагиев произнес напутственную речь перед юмористами, что сильно удивило участников КВН. Малахов назвал шоумена «интерактивным ведущим» и заверил, что ему было приятно с ним работать.

Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием ХрусталевымИваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.

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