Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым

Участник команды КВН «Доктор Хаусс» Павел Малахов в интервью блогеру Андрею Пределину вспомнил, как Дмитрий Нагиев мотивировал конкурсантов на выступление перед съемками.
«Он [Нагиев] в какой-то момент собирает все команды, часов где-то в пять примерно, (...) и он начал говорить про то, что, ребята, мы делаем передачу, вы уже артисты, надо сделать просто хорошо, кайфуйте, расслабьтесь», — рассказал Малахов.
Он добавил, что телеведущий активно контактировал с участниками. По словам комика, Нагиев произнес напутственную речь перед юмористами, что сильно удивило участников КВН. Малахов назвал шоумена «интерактивным ведущим» и заверил, что ему было приятно с ним работать.
Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.