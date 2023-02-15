Участник КВН поделился впечатлениями от съемок с Нагиевым

Дмитрий Нагиев | Источник: PersonaStars

Участник команды КВН «Доктор Хаусс» Павел Малахов в интервью блогеру Андрею Пределину вспомнил, как Дмитрий Нагиев мотивировал конкурсантов на выступление перед съемками.

«Он [Нагиев] в какой-то момент собирает все команды, часов где-то в пять примерно, (...) и он начал говорить про то, что, ребята, мы делаем передачу, вы уже артисты, надо сделать просто хорошо, кайфуйте, расслабьтесь», — рассказал Малахов.