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15 февраля 2023, новость

Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»

Режиссер объяснил, почему решил «пожертвовать великой франшизой»
Стивен Спилберг | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Стивен Спилберг в интервью Variety рассказал, что отказался снимать первую часть «Гарри Поттера» ради своей семьи.

«Было несколько фильмов, которые я решил не снимать. Я решил отказаться от первого "Гарри Поттера", чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, моими маленькими детьми. Таким образом, я пожертвовал великой франшизой, и сегодня, оглядываясь назад, я очень рад, что сделал это, чтобы быть со своей семьей», — заверил Спилберг.

Он добавил, что столкнулся с проблемой выбора между семьей и работой, когда стал знаменитым режиссером. Спилберг признался, что ему было непросто согласиться снимать фильм в другой стране, зная, что ближайшие 4-5 месяцев он проведет вдали от своей семьи.

Напомним, режиссером фильма «Гарри Поттер и философский камень» выступил Крис Коламбус. Ранее Том Фелтон, сыгравший в киносерии Драко Малфоя, рассказал о системе штрафов, практиковавшейся на площадке.

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