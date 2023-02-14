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14 февраля 2023, новость

Якутские режиссеры приняли участие в ланче «оскаровских» номинантов в США

Фильм Максима и Евгении Абругаевых «Выход» претендует на престижную награду в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм»
Евгения и Максим Арбугаевы | Источник: Legion-Media.ru

Якутские режисссеры, брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы поучаствовали в традиционном ланче номинантов на «Оскар». Об этом сообщает РИА «Новости».

Фотографии с мероприятия Арбугаев показал в социальных сетях. «Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар"», — подтвердил он.

Фильм «Выход», снятый российскими кинематографистами, попал в число претендентов на кинопремию в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

По мнению режиссера Александра Сокурова, «Выход» может привлечь внимание на «Оскаре», поскольку «это не русское кино».

Картина совместного производства Великобритании и России рассказывает о климатических изменениях и глобальном потеплении. Главный герой «Выхода» — биолог Максим Чакилев, ведущий наблюдение за моржами, пытающимися вломиться в его дом на берегу Чукотского моря.

О том, что фильм получил номинацию на премию Американской киноакадемии, стало известно 24 января.

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