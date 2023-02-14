Боярский раскрыл гонорар за съемки в продолжении «Мушкетеров»

Народный артист Михаил Боярский поделился рабочими деталями о съемках фильма 1979 года «Д'Артаньян и три мушкетера».
На последующие картины, «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», не хватало финансирования.
По словам артиста, из-за этого съемочный процесс часто прерывался на неопределенное время. У команды «зачастую не было даже нормальной камеры», при этом некачественная пленка использовалась много раз для пересъемок.
Два года снимали «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Мушкетеры 30 лет спустя».
«Я за работу получил 27 тысяч, а ребята — и того меньше. Получилось, что мы снимались практически бесплатно», — раскрыл детали Боярский.
Напомним, ранее продюсер раскрыла гонорары популярных российских актеров, в том числе Михаила Боярского. По словам Алины Красной, за съемочный день артист получает 200 тыс. руб.