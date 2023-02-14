Боярский раскрыл гонорар за съемки в продолжении «Мушкетеров»

Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист Михаил Боярский поделился рабочими деталями о съемках фильма 1979 года «Д'Артаньян и три мушкетера».

По словам артиста, из-за этого съемочный процесс часто прерывался на неопределенное время. У команды «зачастую не было даже нормальной камеры», при этом некачественная пленка использовалась много раз для пересъемок.

Два года снимали «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Мушкетеры 30 лет спустя».

«Я за работу получил 27 тысяч, а ребята — и того меньше. Получилось, что мы снимались практически бесплатно», — раскрыл детали Боярский.