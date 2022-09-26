Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день

Стало известно, сколько получают российские актеры за один съемочный день, продолжающийся 12 часов. Об этом рассказала продюсер Алина Красная, сообщает «КП».

Напомним, ранее стали известны гонорары актеров сиквела «Джокера». Так, сообщалось, что Леди Гага получит 10 миллионов долларов за роль злодейки Харли Квинн, а гонорар актера Хоакина Феникса будет в два раза больше: он заработает 20 миллионов долларов за главную роль.