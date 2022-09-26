Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день

Стало известно, сколько получают российские актеры за один съемочный день, продолжающийся 12 часов. Об этом рассказала продюсер Алина Красная, сообщает «КП».
Гонорар звезды «Мажора» Павла Прилучного составляет 500 тысяч рублей, столько же получают Александр Петров, Данила Козловский и Константин Хабенский. Евгений Миронов, как и Светлана Ходченкова, получает 400 тысяч рублей за смену.
Михаил Боярский и Кристина Асмус — по 200 тысяч, а Агата Муцениеце, Мирослава Карпович и Юра Борисов — 150 тысяч.
По словам продюсера, «самым дорогим актером» является Дмитрий Нагиев, который зарабатывает полтора миллиона рублей за одну рабочую смену.
Напомним, ранее стали известны гонорары актеров сиквела «Джокера». Так, сообщалось, что Леди Гага получит 10 миллионов долларов за роль злодейки Харли Квинн, а гонорар актера Хоакина Феникса будет в два раза больше: он заработает 20 миллионов долларов за главную роль.