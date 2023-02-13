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13 февраля 2023, новость

«Двойник» Нагиева заявил о желании заменить актера в телепроектах

Участник шоу «Замуж за Бузову» и «Суперниндзя» считает, что в «проектах для молодых» участие Нагиева уже неуместно
Стас Барецкий и Александр Сабанин на съемках шоу «Суперниндзя»

Участник шоу «Замуж за Бузову» и «Суперниндзя» Александр Сабанин в беседе с «Телепрограммой» прокомментировал сходство с Дмитрием Нагиевым.

В сети Сабанина называют «двойником Нагиева». «Сходство со звездой какие-то двери открывает, а какие-то закрывает. Зрители любят Дмитрия. Тем не менее сказывается возраст, пора найти ему смену. Считаю, у меня для этого есть все данные», — заявил шоумен.

По словам Сабанина, у него есть не только соответствующее образование и опыт, но и харизма. Он считает, что в «проектах для молодых» участие Нагиева уже неуместно. «Думаю, что пора пустить новую кровь в шоу-бизнес! Мне очень обидно за талантливых ребят, которые не могут пробиться», — говорит Сабанин.

Александр Сабанин — фитнес-тренер, модель, актер, а также участник теле-шоу. В 2017 году принял участие в проекте «Русский ниндзя», в 2018-м появился в шоу «Замуж за Бузову». Как сообщают СМИ, ради шанса побороться за руку и сердце Сабанин отказался от съемок в сериале «Фитнес».

Александра Сабанина также можно будет увидеть среди участников стартующего на телеканале СТС шоу «Суперниндзя».

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