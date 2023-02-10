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10 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка

Картина «Праведник» рассказывает о подвиге офицера Красной Армии Николая Киселева
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Фото предоставлены пресс-службой

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник».

Картину вместе с режиссером представили актеры Александр Яценко, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, а также Мария Золотухина, для которой эта работа стала дебютной в кино.

Фильм рассказывает о бессмертном подвиге Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя высечено на стене почета в Саду праведников.

Обращаясь к зрителям перед показом, Сергей Урсуляк отметил: «Я считаю огромной удачей то, что продюсеры пригласили меня снять этот фильм и то, что они дали написать сценарий Геннадию Островскому. Он — замечательный драматург, соединяющий лирику с юмором. Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина».

Гостями премьеры стали Ирина Пегова, Марина АлександроваКонстантин Райкин, Михаил Швыдкой, Валерия и Иосиф Пригожин, Дарья ЗлатопольскаяСергей Жуков и Регина Бурд, Александра Урсуляк, Дарья Урсуляк, Иван Добронравов, Александр Акопов, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Марк Тишман и другие.

В широкий прокат «Праведник» выйдет 16 февраля.

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