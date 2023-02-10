Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка

Фильм рассказывает о бессмертном подвиге Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя высечено на стене почета в Саду праведников.

Обращаясь к зрителям перед показом, Сергей Урсуляк отметил: «Я считаю огромной удачей то, что продюсеры пригласили меня снять этот фильм и то, что они дали написать сценарий Геннадию Островскому. Он — замечательный драматург, соединяющий лирику с юмором. Мы стремились, чтобы в нашей ленте нашлось место не только страшному, больному и мучительному, но и юмору, лирике, улыбке. Надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы повествуем, у нас получилась светлая картина».