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9 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце

Звезды представили детективный триллер «Фишер»
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фотографий
30
фотографий
30
фотографий
Фото предоставлены пиар-службой «Ростелеком»

В московском кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ сериала «Фишер».

Восьмисерийный проект о самом страшном серийном убийце позднего СССР Сергее Головкине представили главные актеры Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко, режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а также продюсеры Федор Бондарчук, Жора Крыжовников и другие.

Режиссеры рассказали, что мрачный сериал снимался в неожиданно легкой атмосфере: «Материал очень тяжелый, но нас спасала Саша Бортич, которая только что мучилась в кадре, а после танцевала какой-то безумный танец. <...> Мальчишки-актеры после сцен бегали и мазали друг друга бутафорской кровью. И эта атмосфера ералаша с оттенками хоррора помогала делать сериал таким жестким и где-то даже экстремальным».

По сюжету, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим жестоко пытают и убивают подростков. Следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарники Евгений Боков (Иван Янковский) и Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Первыми зрителями стали Кристина Асмус, Диана Пожарская, Агата Муцениеце, Алексей Серебряков, Александр Акопов, Никита Волков, Анна Снаткина, Кузьма Сапрыкин, Евгений Стычкин, Аделина Сотникова, Анна Михалкова, Сабина Ахмедова, Игорь Верник, Мария Фомина, Анастасия Красовская и другие. Кроме того, показ посетил легендарный следователь Валерий Евграфович Костарев, который занимался поиском Фишера и консультировал съемочную группу.

Первая серия детективного триллера «Фишер» уже доступна в видеосервисе Wink.

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