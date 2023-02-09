Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце

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В московском кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ сериала «Фишер».

Восьмисерийный проект о самом страшном серийном убийце позднего СССР Сергее Головкине представили главные актеры Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко, режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а также продюсеры Федор Бондарчук, Жора Крыжовников и другие.

Режиссеры рассказали, что мрачный сериал снимался в неожиданно легкой атмосфере: «Материал очень тяжелый, но нас спасала Саша Бортич, которая только что мучилась в кадре, а после танцевала какой-то безумный танец. <...> Мальчишки-актеры после сцен бегали и мазали друг друга бутафорской кровью. И эта атмосфера ералаша с оттенками хоррора помогала делать сериал таким жестким и где-то даже экстремальным».

По сюжету, в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим жестоко пытают и убивают подростков. Следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарники Евгений Боков (Иван Янковский) и Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.