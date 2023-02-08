Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде

Егор Абраменко

Главную роль в будущем хорроре исполнит Мелисса Баррера («Крик 6»), а продюсером выступит Мэтт Ривз. Сценарий к будущему фильму написал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»). Ожидается, что съемки стартуют летом 2023 года.

«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — сказал Ривз.

«Баррера сыграет молодую сальвадорку, которая едет в Кентукки, чтобы встретиться со своим женихом. То, что она обнаруживает, является чем-то зловещим, за гранью понимания, поскольку ее "американская мечта" превращается в кошмар библейских масштабов», — пишет издание.