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30 марта 2021, Кино Mail.ruновость

В Голливуде переснимут российский фильм «Спутник»

В команду англоязычной версии триллера вошел режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз
Кадр из фильма «Спутник»

Создатели российского триллера «Спутник» объединились с голливудскими студиями Village Roadshow («Джокер», «Пассажиры») и 6th and Idaho («Бэтмен»), чтобы снять англоязычную версию фильма Егора Абраменко. Федор Бондарчук, который снялся в оригинальной картине и займется продюсированием ремейка, отметил:

«Спутник» стал первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как в России, так и в мире.
Федор Бондарчук

В команду ремейка также войдут режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз, Илья Стюарт, Мурад Османн.

6.6
Спутник
2020/Россия16+драматриллерфантастика
Моя оценка

События «Спутника» разворачиваются в СССР в 1983 году. На землю возвращается космонавт, который столкнулся в полете с новой формой жизни. Спецслужбы просят о помощи нейрофизиолога Татьяну Климову, которой предстоит разгадать загадку случившегося на корабле и спасти героя, ставшего ей небезразличным.

Роли в картине, помимо Бондарчука, исполнили Петр Федоров, Оксана Акиньшина, Антон Васильев. Дата премьеры ремейка пока неизвестна.

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