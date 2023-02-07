Клава Кока стала ведущей нового кулинарного телешоу

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На телеканале «Суббота» готовится к выходу новое кулинарное шоу, ведущими которого выступят Клава Кока и Нина Тарасова, — кондитерское реалити «Здравствуй, сладкий».

Ведущим предстоит пробовать десерты, приготовленные участниками, которые соревнуются за заказ от звездного гостя.

Клава Кока призналась, что любит сладкое, несмотря на то, что старается следить за фигурой: «Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый — меренговый фисташковый рулет с малиной и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее».

Соведущая Коки — профессиональный шеф-кондитер Нина Тарасова, получившая образование во Франции и ранее уже выступавшая в роли соведущей Рената Агзамова в шоу «Кондитер». По ее признанию, химия между ней и Клавой Кокой возникла в первые пять минут общения: «Мы с ней похожи не только внешне, но и судьбами».