Наверх
1 февраля 2023, новость

Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару

Актеры вместе снимутся в романтической драме «Четыре письма о любви»
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан | Источник: Legion-Media.ru

Британские актеры Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан примут участие в романтической драме «Четыре письма о любви». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина будет снята по одноименному роману писателя Нейла Уильямса. Фильм описывается, как «романтическая, лирическая и глубокая ирландская история». Режиссер проекта — Полли Стил.

В ленте Бонем Картер и Броснан исполнят роль родителей молодого парня Николаса Килана (Фионн О'Ши), которого судьба сводит с девушкой Исабель Гор (Энн Скелли). В то время героиня переживает болезнь талантливого брата-музыканта, которая лишила его здоровья и возможности играть на инструментах. Отца девушки сыграет Гэбриел Бирн. Молодые люди влюбляются друг в друга, но сталкиваются с трудностями на пути.

Съемки фильма начнутся в феврале 2023 года в Северной Ирландии.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Четыре письма о любви
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Безруков снимается в новом историческом сериале
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Российский режиссер снимет боевик с Идрисом Эльбой
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Данила Козловский снимет новый фильм
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Звезда «50 оттенков серого» снимется в экранизации Агаты Кристи
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о модельере
Компания Риз Уизерспун собирается снять фильм по сказке «Три медведя»
Анонсирован перезапуск «Тарзана»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
Начались съемки криминальной комедии с участием Ромы Зверя
Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки
Новый фильм с Ольгой Бодровой покажут на кинофестивале
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»
Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы
Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»
Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»
Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок
Бортич снимается в новой роли: первые кадры комедии «Я — богиня»
Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Яковлева и Хориняк снимаются в роуд-муви: первые фото
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Елизавета Янковская получила новую роль: первые фото в образе
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Новые трейлеры
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Король и Шут
Трейлер
Переводчик
Дублированный трейлер
Поехавшая
Трейлер
Юра дворник
Трейлер
После Янга
Трейлер (рус.)
Бешенство
Трейлер
Беспринципные в деревне
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь