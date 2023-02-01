Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару

Британские актеры Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан примут участие в романтической драме «Четыре письма о любви». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Картина будет снята по одноименному роману писателя Нейла Уильямса. Фильм описывается, как «романтическая, лирическая и глубокая ирландская история». Режиссер проекта — Полли Стил.
В ленте Бонем Картер и Броснан исполнят роль родителей молодого парня Николаса Килана (Фионн О'Ши), которого судьба сводит с девушкой Исабель Гор (Энн Скелли). В то время героиня переживает болезнь талантливого брата-музыканта, которая лишила его здоровья и возможности играть на инструментах. Отца девушки сыграет Гэбриел Бирн. Молодые люди влюбляются друг в друга, но сталкиваются с трудностями на пути.
Съемки фильма начнутся в феврале 2023 года в Северной Ирландии.