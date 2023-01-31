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31 января 2023, новость

Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике

26-летний Джафар Джексон с детства занимался танцами и пением
Джафар Джексон

26-летний племянник американского певца Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет певца в байопике «Майкл», посвященном его жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, сын Джермейна Джексона, брата поп-короля и участника Jackson 5, с детства занимался танцами и пением.

«Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Для всех фанатов по всему миру, я скоро увижу вас», — написал Джафар Джексон в соцсетях.

Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа, а одним из продюсеров — Грэм Кинг, ранее работавший над «Богемской рапсодией». В создании биографического фильма также примут участие Джон Бранка и Джон Макклейн. Сценарий к байопику был написан Джоном Логаном, ранее работавшим над фильмами «Гладиатор» и «Авиатор». О дате премьеры проекта пока не сообщается.

Майкл Джексон умер в июне 2009 года из-за передозировки успокоительного препарата пропофола. Личный врач певца Конрад Мюррей, который выписал Джексону этот препарат, в ноябре 2011 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.

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