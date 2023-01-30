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30 января 2023, новость

Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая

Опрос провели к 100-летию со дня рождения кинорежиссера
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Россияне назвали любимых героев комедий режиссера Леонида Гайдая, передает «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который провел опрос к 100-летию со дня рождения кинематографиста.

Список возглавил Шурик в исполнении актера Александра Демьяненко, который появляется у Гайдая в картинах «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Его назвали более 40% респондентов. В рейтинге телеканала про самых узнаваемых героев советского кино Шурик также занимал первое место.

Вторую строчку с 31% занял Жорж Милославский — квартирный вор из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Леонида Куравлева, дополнившего эту роль собственными находками.

Третье место с 28% — у Семена Семеновича Горбункова из «Бриллиантовой руки» в исполнении Юрия Никулина. Эта роль была написана специально для него.

Также в топ-10 вошли Остап Бендер из «Двенадцати стульев» в исполнении Арчила Гомиашвили, Иван Грозный (Юрий Яковлев), парочка контрабандистов Геша и Лелик из «Бриллиантовой руки» в исполнении Андрея Миронова и Анатолия Папанова, двое из знаменитой троицы — Трус и Балбес (Георгий Вицин и Юрий Никулин) и «студентка, комсомолка, спортсменка» Нина из «Кавказской пленницы», роль которой исполнила Наталья Варлей.

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