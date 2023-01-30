Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая

Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Россияне назвали любимых героев комедий режиссера Леонида Гайдая, передает «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который провел опрос к 100-летию со дня рождения кинематографиста.

Вторую строчку с 31% занял Жорж Милославский — квартирный вор из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Леонида Куравлева, дополнившего эту роль собственными находками.

Третье место с 28% — у Семена Семеновича Горбункова из «Бриллиантовой руки» в исполнении Юрия Никулина. Эта роль была написана специально для него.

Также в топ-10 вошли Остап Бендер из «Двенадцати стульев» в исполнении Арчила Гомиашвили, Иван Грозный (Юрий Яковлев), парочка контрабандистов Геша и Лелик из «Бриллиантовой руки» в исполнении Андрея Миронова и Анатолия Папанова, двое из знаменитой троицы — Трус и Балбес (Георгий Вицин и Юрий Никулин) и «студентка, комсомолка, спортсменка» Нина из «Кавказской пленницы», роль которой исполнила Наталья Варлей.