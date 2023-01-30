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30 января 2023, новость

Джулия Робертс и Дженнифер Энистон вместе снимутся в комедии

Название нового проекта об обмене телами пока не разглашается
Джулия Робертс и Дженнифер Энистон в фильме «Несносные леди» | Источник: Legion-Media.ru

Amazon Studios снимет фильм об обмене телами с актрисами Джулией Робертс и Дженнифер Энистон в главных ролях. Об этом сообщает Deadline.

Макс Барбаков («Зависнуть в Палм-Спрингс») выступит как сценарист и режиссер фильма, название которого пока не раскрывается. Спродюсирует проект компания LuckyChap Entertainment, принадлежащая Марго Робби и Тому Акерли.

Подробности сюжета предстоящей комедии неизвестны. Даты производства и релиза также пока не раскрываются.

Напомним, Джулия Робертс и Дженнифер Энистон ранее уже появлялись вместе на экране. Так, Робертс в качестве приглашенной звезды приняла участие в одном из эпизодов ситкома «Друзья», кроме того, актрисы снялись в ромкоме Гэрри Маршалла «Несносные леди».

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