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27 января 2023, новость

Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом

Шоумен вернется в Comedy Club с триумфом
Павел Воля

В новом выпуске Comedy Club главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручит юмористу Павлу Воле сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!» — обрадовался Воля.

Юморист собрал более 7,5 тыс. зрителей во время концерта в Санкт-Петербурге. Главный редактор Книги рекордов России познакомит ведущих шоу с обладательницей самой тонкой талии в стране, которая умеет петь на 28 языках, а также с высочайшим в стране человеком.

Выпуск с триумфальным возвращением в Comedy Club Павла Воли, пропустившего два предыдущих, выйдет на ТНТ 27 января в 21.00.

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