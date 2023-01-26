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26 января 2023, новость

Хаматова получила роль в новом спектакле рижского театра

Российская актриса сыграет в постановке «Гоголь. Nature morte»
Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле «Гоголь. Nature morte» в Новом рижском театре. Об этом сообщает журнал «Театр».

Соавторами постановки выступили российские театральные художники. Режиссер спектакля по мотивам «Старосветских помещиков» — Улдис Тиронс. Помимо Хаматовой, на сцену выйдут Гундар Аболиньш и Каспар Знотиньш.

Для актрисы это уже вторая роль в Новом рижском театре — ранее она выступала в моноспектакле «Post Scriptum», за роль в котором была удостоена латвийской премии «Актриса года».

Напомним, ранее Хаматова призналась, что хочет завершить актерскую карьеру, потому что жалеет о выбранной профессии. 

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