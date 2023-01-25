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25 января 2023, новость

Фильм о жизни Мадонны сняли с производства

Главную роль в байопике должна была сыграть Джулия Гарнер
Мадонна | Источник: Legion-Media.ru

Биографический фильм о жизни и карьере американской певицы Мадонны, снятый самой артисткой с участием звезды сериалов «Изобретая Анну» и «Озарк» Джулии Гарнер, сняли с производства. Об этом пишет Variety.

Сообщается, что студия Universal отказалась от съемок байопика после того, как Мадонна объявила о масштабном мировом турне. Однако анонимные источники сообщили The Hollywood Reporter, что решение об отмене было принято еще в конце прошлого года, задолго до того, как было объявлено о турне.

На данный момент никаких комментариев ни от Universal, ни от представителей Мадонны или Гарнер не поступало.

Фильм, который находился в разработке с 2020 года совместно с Universal Pictures и имел рабочее название Little Sparrow, должен был рассказать о карьере артистки в области музыки, кино и моды.

Помимо того, что режиссером проекта должна была выступить сама Мадонна, сообщалось, что продюсером проекта была назначена Эми Паскаль («Веном», «Маленькие женщины»). 

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