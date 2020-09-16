62-летняя Мадонна снимет фильм о своей жизни

Американская певица Мадонна анонсировала съемки автобиографического фильма. Режиссером и одним из сценаристов ленты станет сама артистка, сообщает The Hollywood Reporter. Звезда раскрыла замысел ленты:
В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство спасло мне жизнь. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может лучше их рассказать, чем я.
Известно, что съемками пока безымянного проекта займется студия Universal Pictures. Продюсером же проекта станет Эми Паскаль, на счету которой такие фильмы, как «Веном» и «Маленькие женщины». Кроме того, в сценарной работе примет участие Диабло Коуди, завоевавшая «Оскар» за ленту «Джуно».
Мадонне 62 года, 41 из которых она выступает. Начинала Мадонна свою карьеру с танцев. На одном из кастингов продюсеры попросили девушку спеть и отметили приятный тембр ее голоса. Мадонна также снималась в фильмах «Шанхайский сюрприз», «Кто эта девчонка?», «Тело как улика», «Эвита», «Лучший друг». Певица уже пробовала себя в роли режиссера и сценариста: она написала и поставила ленты «Грязь и мудрость», «МЫ. Верим в любовь».
Отметим, что в 1991 году на экраны вышла другая биографическая картина о певице — «В постели с Мадонной». Документальный фильм рассказывает об одном из туров звезды и состоит из нарезки видео с концертных выступлений и из-за кулис.
Дата премьеры новой ленты пока неизвестна.