Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий Фото: телеканал «Россия 1»

Телеканал «Россия 1» и онлайн-кинотеатр Okko готовят к премьере новый многосерийный фильм «Шаляпин» от создателей кинохитов «Грозный», «София» и «Годунов».

Проект расскажет о драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя. Сериал охватит всю жизнь знаменитого певца, начиная детством и юностью, когда он приезжает покорять столицу без копейки денег и получает первую известность среди московской публики, и до периода настоящей славы, пришедшей благодаря частной опере Саввы Мамонтова. Также зрителям поведают о мучительном выборе артиста между счастливым браком с итальянской балериной Иолой (Мария Смольникова) и внезапно вспыхнувшей страстью к поклоннице его таланта Марии (Юлия Снигирь).

Заглавную роль в сериале исполняет Александр Горбатов, звезда детектива «Художник». Актер признается:

Мы не так уж много знаем о Федоре Ивановиче Шаляпине. Его биография обросла легендами и анекдотами. Порой трудно разобраться, что правда, а что выдумка. Для меня важно было понять, почувствовать, каким он был. Как любил, как ненавидел, чем для него была Россия… Александр Горбатов

«Когда я читал сценарий, с каждой новой сценой все больше осознавал: играть личность подобного масштаба — невероятная актерская удача! Второго такого персонажа не найдешь», — добавляет артист.

В фильме также снялись Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и многие другие. «Наш фильм — это некая версия определенного периода жизни великого русского артиста, которую реализовали авторы сценария, режиссер, актеры, — отмечает Юлия Снигирь, — <…> И я хочу верить, что мы сумели отразить в сериале эпоху — сложное, переломное время, в котором довелось жить этим историческим персонажам».

Режиссером «Шаляпина» выступил Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня»). Команда проекта приложила все усилия, чтобы передать уникальную атмосферу рубежа XIX—XX в еков, когда разворачиваются события. Натурные съемки проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода.

Съемочная группа работала в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, Музее-усадьбе Шаляпина в Москве и Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге, Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты».

Невозможно также обойти вниманием работу гримеров и костюмеров: в проекте было задействовано около 100 париков, а бород, усов и бакенбард – в общей сложности более 200.