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23 января 2023, фоторепортажСъемки

Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь

Главную роль в телефильме исполнил звезда сериала «Художник» Александр Горбатов
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Фото: телеканал «Россия 1»

Телеканал «Россия 1» и онлайн-кинотеатр Okko готовят к премьере новый многосерийный фильм «Шаляпин» от создателей кинохитов «Грозный», «София» и «Годунов».

Проект расскажет о драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя. Сериал охватит всю жизнь знаменитого певца, начиная детством и юностью, когда он приезжает покорять столицу без копейки денег и получает первую известность среди московской публики, и до периода настоящей славы, пришедшей благодаря частной опере Саввы Мамонтова. Также зрителям поведают о мучительном выборе артиста между счастливым браком с итальянской балериной Иолой (Мария Смольникова) и внезапно вспыхнувшей страстью к поклоннице его таланта Марии (Юлия Снигирь).

Заглавную роль в сериале исполняет Александр Горбатов, звезда детектива «Художник». Актер признается:

Мы не так уж много знаем о Федоре Ивановиче Шаляпине. Его биография обросла легендами и анекдотами. Порой трудно разобраться, что правда, а что выдумка. Для меня важно было понять, почувствовать, каким он был. Как любил, как ненавидел, чем для него была Россия…
Александр Горбатов

«Когда я читал сценарий, с каждой новой сценой все больше осознавал: играть личность подобного масштаба — невероятная актерская удача! Второго такого персонажа не найдешь», — добавляет артист.

В фильме также снялись Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и многие другие. «Наш фильм — это некая версия определенного периода жизни великого русского артиста, которую реализовали авторы сценария, режиссер, актеры, — отмечает Юлия Снигирь, — <…> И я хочу верить, что мы сумели отразить в сериале эпоху — сложное, переломное время, в котором довелось жить этим историческим персонажам».

Режиссером «Шаляпина» выступил Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня»). Команда проекта приложила все усилия, чтобы передать уникальную атмосферу рубежа XIX—XX веков, когда разворачиваются события. Натурные съемки проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода.

Съемочная группа работала в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, Музее-усадьбе Шаляпина в Москве и Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге, Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты».

Невозможно также обойти вниманием работу гримеров и костюмеров: в проекте было задействовано около 100 париков, а бород, усов и бакенбард – в общей сложности более 200.

Премьера многосерийного фильма «Шаляпин» состоится 13 февраля.

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