Александр Збруев почувствовал себя плохо после смерти Чуриковой

По его словам, на его состоянии сказалась и смерть актрисы Инны Чуриковой. В ответ на сообщения СМИ о том, что ему понадобилась экстренная помощь медиков, Збруев подтвердил, что у него поднялось давление. «Оно поднимается у каждого человека при каких-то эмоциональных вздрязгах. А сейчас этих вздрязг больше чем достаточно. Вот у меня поднялось давление и в связи с тем, что Инны Чуриковой не стало, моей любимой партнерши, ну и вообще, непросто живем», — уточнил он.