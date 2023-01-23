Александр Збруев почувствовал себя плохо после смерти Чуриковой

Народный артист РСФСР Александр Збруев в беседе с изданием «Подъем» рассказал, что почувствовал себя плохо «из-за эмоциональных вздрязг».
По его словам, на его состоянии сказалась и смерть актрисы Инны Чуриковой. В ответ на сообщения СМИ о том, что ему понадобилась экстренная помощь медиков, Збруев подтвердил, что у него поднялось давление. «Оно поднимается у каждого человека при каких-то эмоциональных вздрязгах. А сейчас этих вздрязг больше чем достаточно. Вот у меня поднялось давление и в связи с тем, что Инны Чуриковой не стало, моей любимой партнерши, ну и вообще, непросто живем», — уточнил он.
Сейчас, по словам Збруева, он чувствует себя нормально.
Ранее стало известно, что Збруеву потребовалась экстренная помощь врачей. Актер почувствовал себя плохо дома. Супруга артиста вызвала медиков, но тот отказался от госпитализации.