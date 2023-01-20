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20 января 2023, новость

Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США

Актриса приняла участие в спектакле «Орфей», в котором читала стихотворения российских поэтов
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Актриса Чулпан Хаматова в интервью Ксении Чабаненко рассказала об условиях выступления на театральной сцене в США.

Артистка выступила в Сан-Франциско со спектаклем «Орфей», в котором читала стихотворения российских поэтов. «Я благодарна зрителям – вчера все очень внимательно слушали. Но было очень холодно на сцене. Топили почему-то страшно люто кондиционеры. Я боялась, что у меня от холода будет дрожать голос», — призналась Хаматова.

Напомним, весной Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда. 

В конце ноября стало известно, что она стала «Актрисой года» за моноспектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре, в котором исполняет главную роль. Однако Хаматовой было тяжело выступать на латышском языке, после чего она уехала в США на гастроли и выступает на русском.

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