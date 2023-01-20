Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Актриса Чулпан Хаматова в интервью Ксении Чабаненко рассказала об условиях выступления на театральной сцене в США.

Артистка выступила в Сан-Франциско со спектаклем «Орфей», в котором читала стихотворения российских поэтов. «Я благодарна зрителям – вчера все очень внимательно слушали. Но было очень холодно на сцене. Топили почему-то страшно люто кондиционеры. Я боялась, что у меня от холода будет дрожать голос», — призналась Хаматова.

Напомним, весной Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в Латвию, главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Прежде артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». Позже Хаматова пожаловалась на финансовые трудности из-за значительной разницы в оплате труда.