Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко

Появились подробности о состоянии актрисы Ларисы Удовиченко. Об этом сообщает ТАСС.
Артист Эвклид Кюрдзидис рассказал, что сломавшая позвоночник Удовиченко еще в декабре отправилась из больницы домой — там она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила его слова.
Ранее РИА «Новости» сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. В отделении билетного оператора в Петрозаводске рассказали, что в спектакле «Новогодний переполох» с участием Удовиченко вместо нее сыграет другая актриса.
Помимо работы в театре, Лариса Удовиченко много снимается в кино и сериалах. Среди ее недавних работ — роли во втором сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в детективной драме «Спасская», теленовелле «Земский доктор».