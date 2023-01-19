Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко

Лариса Удовиченко | Источник: PersonaStars

Появились подробности о состоянии актрисы Ларисы Удовиченко. Об этом сообщает ТАСС.

Артист Эвклид Кюрдзидис рассказал, что сломавшая позвоночник Удовиченко еще в декабре отправилась из больницы домой — там она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила его слова.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. В отделении билетного оператора в Петрозаводске рассказали, что в спектакле «Новогодний переполох» с участием Удовиченко вместо нее сыграет другая актриса.