О Майкле Джексоне снимут байопик

Майкл Джексон | Источник: Legion-Media.ru

Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Король Артур») подтвердил, что он будет режиссером предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм под названием «Майкл» выпустит студия Lionsgate. Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг продюсирует проект на средства покойного Джексона.

«Его музыка и эти образы — часть моего мировоззрения, и перед шансом рассказать его историю на экране вместе с его музыкой было невозможно устоять», — поделился Фукуа. По словам представителей Lionsgate, байопик «будет касаться всех аспектов жизни Джексона».