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19 января 2023, новость

О Майкле Джексоне снимут байопик

Сообщается, что фильм «будет касаться всех аспектов жизни Джексона»
Майкл Джексон | Источник: Legion-Media.ru

Антуан ФукуаВеликий уравнитель», «Король Артур») подтвердил, что он будет режиссером предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм под названием «Майкл» выпустит студия Lionsgate. Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг продюсирует проект на средства покойного Джексона.

«Его музыка и эти образы — часть моего мировоззрения, и перед шансом рассказать его историю на экране вместе с его музыкой было невозможно устоять», — поделился Фукуа. По словам представителей Lionsgate, байопик «будет касаться всех аспектов жизни Джексона».

Напомним, в 2019 году на экраны вышел документальный фильм «Покидая Неверленд». Мировая премьера картины состоялась 25 января 2019 года и вызвала широкий общественный резонанс, а также резкую реакцию со стороны родственников певца.

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