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13 января 2023, новость

Поплавская отреагировала на слухи о возвращении Урганта на ТВ

Актриса и телеведущая заявила, что сама уедет из России, если «Вечерний Ургант» вернется в эфир
Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

«Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!» — написала артистка.

Она подчеркнула, что ее «шокируют» слова Дмитрия Пескова и Татьяны Навки о том, что «Ваня неплохой парень», а также разговоры о якобы начавшихся съемках «Вечернего Урганта».

Ранее Иван Ургант опубликовал в соцсетях отрывок из «Вечернего Урганта», где Александр Ширвиндт объявляет о его смерти. По сценарию, ведущий восклицает: «Как ушел? Я жив! Да вы что!» — и со всех ног бежит на площадку. Некоторые пользователи увидели в публикации, которую Ургант подписал словами «Зимний вечер», намек на возвращении передачи на ТВ.

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