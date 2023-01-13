Поплавская отреагировала на слухи о возвращении Урганта на ТВ

Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

«Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!» — написала артистка.

Она подчеркнула, что ее «шокируют» слова Дмитрия Пескова и Татьяны Навки о том, что «Ваня неплохой парень», а также разговоры о якобы начавшихся съемках «Вечернего Урганта».