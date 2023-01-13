Поплавская отреагировала на слухи о возвращении Урганта на ТВ

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.
«Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!» — написала артистка.
Она подчеркнула, что ее «шокируют» слова Дмитрия Пескова и Татьяны Навки о том, что «Ваня неплохой парень», а также разговоры о якобы начавшихся съемках «Вечернего Урганта».
Ранее Иван Ургант опубликовал в соцсетях отрывок из «Вечернего Урганта», где Александр Ширвиндт объявляет о его смерти. По сценарию, ведущий восклицает: «Как ушел? Я жив! Да вы что!» — и со всех ног бежит на площадку. Некоторые пользователи увидели в публикации, которую Ургант подписал словами «Зимний вечер», намек на возвращении передачи на ТВ.