Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи

В центре сюжета нового шпионского боевика с Джейсоном Стэйтемом, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом — элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна». Он получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Чтобы выполнить миссию, он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира. На этот раз супершпионам предстоит играть по правилам Голливуда — за их прикрытие отвечает известный актер.