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12 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи

Звезды посетили специальный показ шпионского боевика Гая Ричи «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»
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В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Гая Ричи «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать».

В центре сюжета нового шпионского боевика с Джейсоном Стэйтемом, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом — элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна». Он получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Чтобы выполнить миссию, он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира. На этот раз супершпионам предстоит играть по правилам Голливуда — за их прикрытие отвечает известный актер.

Звездными гостями показа стали Михаил Тройник, Анна Котова-Дерябина, Арам Вардеванян, Мария Кожевникова, Александра Власова, Екатерина Кабак, Янина СтудилинаАнна Пескова, Иван Кокорин, Виктория Дайнеко, Алена Апина, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и многие другие знаменитости.

Фильм «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать» в широком прокате с 12 января.

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