Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Гая Ричи «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать».
В центре сюжета нового шпионского боевика с Джейсоном Стэйтемом, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом — элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна». Он получает новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Чтобы выполнить миссию, он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира. На этот раз супершпионам предстоит играть по правилам Голливуда — за их прикрытие отвечает известный актер.
Звездными гостями показа стали Михаил Тройник, Анна Котова-Дерябина, Арам Вардеванян, Мария Кожевникова, Александра Власова, Екатерина Кабак, Янина Студилина, Анна Пескова, Иван Кокорин, Виктория Дайнеко, Алена Апина, Карен Арутюнов, Дарья Блохина и многие другие знаменитости.
Фильм «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать» в широком прокате с 12 января.