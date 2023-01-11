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11 января 2023, новость

Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой

Актриса призналась, что смерть кинодраматурга ее «убила и поразила»
Рената Литвинова | Источник: PersonaStars

Режиссер и актриса Рената Литвинова посвятила пост в своем Telegram-канале Наталье Рязанцевой, о смерти которой стало известно ранее.

Литвинова заявила, что даже в последнюю встречу с Рязанцевой та казалась ей молодой. Именно поэтому новость о смерти кинодраматурга «убила и поразила» режиссера. По ее мнению, такие женщины, как Рязанцева, не должны умирать.

«Разве что только улететь и однажды не приземлиться, променяв нас на что-то более важное — такое бы я приняла, но не ее смерть», — написала Литвинова.

Режиссер отметила, что планировала в соавторстве с Рязанцевой поработать над новой версией ее сценария к фильму «Крылья». Оригинальная картина, снятая Ларисой Шепитько, вышла в 1966 году.

Ранее стало известно, что Наталья Рязанцева скончалась в начале января в возрасте 84 лет. Среди других работ кинодраматурга — сценарии к картинам «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Чужие письма» и «Голос» Ильи Авербаха, «Аленький цветочек» Ирины Поволоцкой.

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