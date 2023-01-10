Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу

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Девятый сезон шоу «Ледниковый период», получивший название «Снова вместе», приближается к развязке: имена победителей будут названы в финальном выпуске, который выйдет в эфир «Первого канала» 14 января.

Оценивать выступления финалистов будут заслуженные тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Елена Чайковская, а также Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Юлия Зиверт.

Так, Мороз и Маринин повторили номер под песню Басты «Сансара», заставив расчувствоваться Юлию Зиверт. «У меня глаза были на мокром месте», — призналась певица после их выступления. А Киркорова тронул прокат Синициной и Скобрева под его композицию «Снег».

В финальном выпуске не могли не вспомнить о скандале с Даней Милохиным, который неожиданно для всех покинул проект. Киркоров обратился к Медведевой, вынужденной в середине сезона менять партнера: «Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой оказалась Женечка Медведева. Но прости ты его, дурака, он молодой…».