Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом

Шоураннер сериала «Уэнсдэй» Майлз Миллар в беседе с Independent объяснил, почему актриса Дженна Ортега снималась в знаменитой танцевальной сцене в роли Уэнсдэй Адамс, будучи больной коронавирусом.
По словам Миллара, при съемках строго соблюдались коронавирусные ограничения, и за день до съемок результат теста актрисы на коронавирус был отрицательный. «Как только пришел положительный тест, мы проводили ее со съемочной площадки и отправили на карантин на десять дней», — рассказал он.
Ранее Ортега рассказала, что снималась в ставшей вирусной в соцсетях сцене, несмотря на плохое самочувствие и боли во всем теле, а также принимала лекарства между дублями. Режиссера Тима Бертона раскритиковали за решение снимать больную актрису.
Также Ортега призналась, что не спала двое суток перед работой над сценой танца. Она раскрыла источники вдохновения и отметила, что повторила элементы движений танца актрисы Лизы Лоринг, которая первой сыграла Уэнсдэй Аддамс в кино.