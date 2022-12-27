Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом

Дженна Ортега | Источник: Legion-Media.ru

Шоураннер сериала «Уэнсдэй» Майлз Миллар в беседе с Independent объяснил, почему актриса Дженна Ортега снималась в знаменитой танцевальной сцене в роли Уэнсдэй Адамс, будучи больной коронавирусом.

По словам Миллара, при съемках строго соблюдались коронавирусные ограничения, и за день до съемок результат теста актрисы на коронавирус был отрицательный. «Как только пришел положительный тест, мы проводили ее со съемочной площадки и отправили на карантин на десять дней», — рассказал он.

Ранее Ортега рассказала, что снималась в ставшей вирусной в соцсетях сцене, несмотря на плохое самочувствие и боли во всем теле, а также принимала лекарства между дублями. Режиссера Тима Бертона раскритиковали за решение снимать больную актрису.