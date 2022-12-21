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21 декабря 2022, новость

Звезда сериала «Уэнсдэй» рассказала о съемках сцены танца

Актриса призналась, что хотела почтить память первой исполнительницы роли Уэнсдэй Аддамс
Дженна Ортега | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженна Ортега, которая исполнила главную роль в сериале Тима Бертона «Уэнсдэй», призналась, что не спала двое суток перед съемкой эпизода с вирусным танцем, пишет The Independent.

«Я чувствовала себя такой дурой. Я не танцор. Я ничего такого не умею. У меня нет опыта в этой области. А кроме того, я не спала [перед съемками] двое суток», — пожаловалась Ортега.

Она уточнила, что вдохновением для необычной хореографии стали клипы рок-группы Siouxsie and the Banshees и видеоролики «детей-готов, танцующих в клубах в восьмидесятых». Актриса подчеркнула, что повторила элементы движений танца актрисы Лизы Лоринг, которая первой сыграла Уэнсдэй Аддамс в кино.

«Я почтила память [актрисы] Лизы Лоринг, первой Уэнсдэй Аддамс. Я немного повторила движения, которые делала она. Но, конечно же, они [операторы] не сняли этот момент», — резюмировала Ортега.

Сериал «Уэнсдэй» рассказывает о подростковых годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега), начинающей обучение в академии «Невермор». Ей предстоит не только научиться использовать свои экстрасенсорные способности, но и разгадать тайну происходящих в городе мистических событий, связанных с членами ее семьи. Сцена, в которой Уэнсдэй исполняет странный танец, разлетелась по соцсетям и стала одним из самых ярких мемов года.

Ранее стало известно, что «Уэнсдэй» могут продлить на второй сезон в 2023 году.

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