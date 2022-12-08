Наверх
8 декабря 2022, новость

Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой

Как рассказала Дженна Ортега, в день работы над танцевальной сценой сериала «Уэнсдэй» она заболела, однако на пересъемки не было времени
Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй»

Американская актриса Дженна Ортега рассказала, что заразилась COVID-19 во время съемок сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщает NME.

В день работы над танцевальной сценой артистка ощутила недомогание. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина и будто маленький гоблин вырвался у меня из горла и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, потому что мы ждали положительного результата [теста на коронавирус]», — вспомнила Ортега.

Она попросила переснять сцену, однако на это не было времени. Актриса предположила, что могла бы станцевать лучше.

После ее интервью зрители раскритиковали стриминговую платформу Netflix и режиссера «Уэнсдэй» Тима Бертона. На форуме Reddit пользователи возмутились из-за съемок с заболевшей актрисой, которой не дали времени на восстановление. Они также напомнили, что коронавирус крайне заразен, поэтому такое решение ставило под угрозу всю съемочную группу. Поведение Netflix и Бертона посчитали безответственным.

12 новых любопытных сериалов
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Уэнсдэй
Тим Бертон
Tim Burton
Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Тяжело перенесший ковид Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже
Участница «Ледникового периода» получила травму на съемках
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake
Актер Сергей Бурунов госпитализирован с COVID-19
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
СМИ: Вадим Верник госпитализирован с коронавирусом
95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения
Ларс фон Триер рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Дочь Заворотнюк призналась, что ее звали на ток-шоу за крупные гонорары
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса
Звезда «Тихого Дона» рассказала о своем состоянии после госпитализации
Съемки «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Кавилла
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Адвокат Уиллиса рассказал о его желании работать вопреки болезни
80-летний Александр Масляков вернулся на сцену КВН
Поклонники заподозрили, что 65-летний Том Хэнкс серьезно болен
Хью Джекман повторно заразился коронавирусом
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
57-летняя Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
Любовь Толкалина сообщила, что попала в больницу
Семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры
СМИ: 66-летний Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции
Бузова пожаловалась на здоровье после съемок в Африке
88-летняя Татьяна Доронина выписалась из больницы после ковида
Стало известно о состоянии тяжело перенесшего ковид Звягинцева
80-летний Александр Масляков повторно заболел коронавирусом
Заболевший коронавирусом Басилашвили рассказал о своем состоянии
Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева
Проклова рассказала, когда выйдет на сцену после инсульта
Певец Алексей Воробьев рассказал о пережитом инсульте
Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте
Сын 85-летнего Куравлева рассказал о госпитализации отца
53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом
Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
Асмус рассказала о проблемах со здоровьем и отказах от съемок
75-летний Добрынин впервые после болезни появился на телевидении
Бузова вернулась в больницу после побега ради съемок шоу
Раскрыты подробности госпитализации Светличной
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Дмитрий Шепелев переболел коронавирусом
Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19
В Москве в ДТП пострадала актриса Елена Сафонова
СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину провели операцию
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Новые трейлеры
Всевидящее око
Трейлер (англ.)
Клипмейкеры
Трейлер
Элис, дорогая
Трейлер (англ.)
Чемпионы
Трейлер (англ.)
Микки 17
Тизер (англ.)
Дом с прислугой
Трейлер 4-го сезона (англ.)
Три мушкетера: Д’Артаньян
Тизер (франц.)
Иван Царевич и Серый Волк 5
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь