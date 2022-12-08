Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой

Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй»

Американская актриса Дженна Ортега рассказала, что заразилась COVID-19 во время съемок сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщает NME.

В день работы над танцевальной сценой артистка ощутила недомогание. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина и будто маленький гоблин вырвался у меня из горла и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, потому что мы ждали положительного результата [теста на коронавирус]», — вспомнила Ортега.

Она попросила переснять сцену, однако на это не было времени. Актриса предположила, что могла бы станцевать лучше.

После ее интервью зрители раскритиковали стриминговую платформу Netflix и режиссера «Уэнсдэй» Тима Бертона. На форуме Reddit пользователи возмутились из-за съемок с заболевшей актрисой, которой не дали времени на восстановление. Они также напомнили, что коронавирус крайне заразен, поэтому такое решение ставило под угрозу всю съемочную группу. Поведение Netflix и Бертона посчитали безответственным.